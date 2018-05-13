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Possibile biscotto Atalanta-Milan, con un pareggio Fiorentina matematicamente fuori dall'Europa League

Fiorentina sconfitta in casa e ad un passo dallo svanire matematico del sogno Europa League. Infatti con la classifica attuale (Atalanta 59 e Milan 60) con un pareggio tra le due squadre nella partita...

A cura di Flavio Ognissanti
13 maggio 2018 16:52
Possibile biscotto Atalanta-Milan, con un pareggio Fiorentina matematicamente fuori dall'Europa League - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Fiorentina sconfitta in casa e ad un passo dallo svanire matematico del sogno Europa League. Infatti con la classifica attuale (Atalanta 59 e Milan 60) con un pareggio tra le due squadre nella partita in programma alle ore 18, la squadra viola sarebbe matematicamente tagliata fuori dalla corsa per l'Europa perché con un punto a testa tra rossoneri e bergamaschi, il Milan diventerebbe così irraggiungibile mentre l'Atalanta sarebbe sopra la Fiorentina in caso di arrivo a pari punti per una migliore differenza reti.

 

Flavio Ognissanti

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