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Pongracic è tornato ad allenarsi con il gruppo, Palladino lo recupera dopo l'infortunio muscolare

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Marin Pongracic nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2024 19:13
Pongracic è tornato ad allenarsi con il gruppo, Palladino lo recupera dopo l'infortunio muscolare -
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Marin Pongracic nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane. Il difensore croato della Fiorentina viene dunque recuperato da mister Palladino che potrà utilizzarlo certamente domenica contro il Milan. Resta da capire se scenderà in campo giovedi in Conference League contro il New Saints.

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