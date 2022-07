Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato il giornalista Alberto Polverosi. Queste le sue parole sulla Fiorentina. “Credo sia difficile per Jovic far dimenticare un giocatore come Vlahovic uno che ha fatto 21 gol nell’anno della salvezza, ma è pur sempre un ottimo giocatore. La viola sta comunque facendo un buonissimo mercato”.

