Polverosi: “Le squadre davanti alla Fiorentina sono più forti. Il Bologna ha Zirkzee, non Belotti”

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina:

“Se vede la classifica di oggi, le 7 squadre che sono davanti alla Fiorentina sono tutte più forti, sia lo scorso anno che quest’anno. Nessuna di queste è inferiore tecnicamente alla Fiorentina, il Bologna ha un centravanti che la Fiorentina se lo sogna, Belotti non è come lui, Zirkzee è destinato a cose grandiosi, senza contare Calafiori e Ferguson. Se vedi il reparto offensivo dell’Atalanta tra Koopmainers, Lookman, De Keteleare, Scamacca, Tourè, Miranchuk, ti viene male rispetto alla squadra viola. Le altre: Roma, Lazio, Napoli hanno giocatori che la Fiorentina non ha.

Italiano gli sforzi li sta facendo, anche a Torino non ne ha cambiato nessuno, ha dato continuità ma il risultato è stato deludente. Tutto è dello stesso livello, da ottavo posto, se non sale l’ambizione della società, se non salgono le prestazioni dei singoli siamo destinati a rimanere ottavi. Bologna e Atalanta non sono distanti anni luce, ma siamo distanti. Il colmare questa distanza dipende dalla società. A fine dicembre la Fiorentina era quarta, il primo a non credere nelle possibilità di questa squadra è stata la società prendendo solo due giocatori in prestito, ma non è andata a prendere il giocatore che serviva davvero e che era stato richiesto.

Credo la società a gennaio non abbia creduto alla Champions e rimanendo cosi lo ha dimostrato. La squadra ha fatto troppo di più di quello che poteva fare alla fine del girone di andata, Cecchi Gori avrebbe comprato per andare in Champions. Sono convinto che con Commisso la Fiorentina non fallirà mai ma non so se arriverà mai al Wembley o al Camp Nou. Al Bologna basta l’organico che ha perchè gioca solo il campionato, fa solo 38 partite. Magari hanno pensato di non spendere soldi per una squadra che stava andando troppo avanti rispetto a quello che avrebbe dovuto fare. Il livello di questa squadra è da ottavo posto, se prendi un esterno forte te la giochi ma se Dybala è questo la Roma non può non arrivare in Champions, è il miglior giocatore del campionato italiano”

CASSANO SCATENATO, IL MESSAGGIO