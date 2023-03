Polverosi incorona Terracciano: “È uno dei più forti portieri della Serie A. Basta vedere la parata su Giroud”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha parlato dei temi in casa Fiorentina, incoronando Pietro Terracciano come uno dei migliori portieri in Serie A: “Terracciano è uno dei portieri più forti della Serie A. Non è granché con i piedi, ma in porta ci sta benissimo. Basta vedere le parate contro il Twente o quella su Giroud. Attaccanti? Mi sono arreso. L’alternanza sta funzionando. A Braga Jovic ha iniziato e segnato due reti, Cabral è entrato e ha fatto doppietta pure lui”.