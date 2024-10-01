Polverosi: “Gosens inutile come terzino. Che gioco ha la Fiorentina? Dodò e Kean corpi estranei”

Come Biraghi non è un difensore nella linea a tre, Gosens non è un terzino nella linea a quattro”

Alberto Polverosi, nelle pagine di La Gazzetta dello Sport, ha così parlato della Fiorentina: “Tolta una parte del primo tempo di Bergamo e una parte del secondo con la Lazio, nelle 8 partite ufficiali la Fiorentina ha deluso non solo come risultati, ma soprattutto come gioco. Se la domanda fosse: che tipo di gioco ha la Fiorentina? La risposta sarebbe di tre lettere: boh. I problemi sono evidenti, in parte ne ha parlato Kouame dopo Empoli («bisogna aiutarsi di più»), in parte sono difficilmente spiegabili per una squadra che sul piano tecnico oggi ha giocatori di spessore. Allora, da chi può arrivare la palla buona per Kean? Unica soluzione: da Dodo, che attacca di continuo sull'esterno e al momento del cross è piuttosto preciso. Oggi Kean e Dodo sembrano corpi estranei a questa squadra, in campo la gente vede quei due e nessun altro. Non certo Colpani, sul quale Palladino deve fare una riflessione attenta: l'ex monzese sta infilando una serie di prestazioni non anonime, peggio. Se continua così lo sottopone a critiche pesanti e soprattutto lo rende inutile alla squadra. Come inutile è Gosens se fa il terzino sinistro, come nel secondo tempo con la Lazio e in 88 minuti a Empoli. Gosens è un esterno che riempie l'area avversaria, è uno che fa gol, il suo record è 11 reti nell'Atalanta, ma anche l'anno scorso a Berlino ne ha fatti 6 e già uno a Firenze quando ha giocato nel suo ruolo. Che senso ha tenerlo così dietro? Domenica Palladino ha schierato formazione e modulo con cui aveva ribaltato la partita con la Lazio, in quel modulo Gosens era terzino. Sembra scaramanzia, ma non ci crediamo: ho provato, ho vinto, ci riprovo. Non può essere così. Come Biraghi non è un difensore nella linea a tre, Gosens non è un terzino nella linea a quattro”.

https://www.labaroviola.com/questa-volta-gudmundsson-ha-litigato-con-cataldi-per-la-punizione-lo-ha-cacciato-dalla-palla/270301/#google_vignette