Polverosi: "Bisogna accelerare sul mercato, Kean solo una scommessa. Centrocampo e difesa quasi tutto da rifare"
Alberto Polverosi ha lasciato un commento sulla situazione attuale della Fiorentina, andando ad analizzare la situazione in casa viola
Alberto Polverosi, ha commentato sul Corriere dello Sport-Stadio, la situazione generale del mercato della Fiorentina andando ad analizzare quello fatto fino ad ora (poco).
Inizia dicendo: "Se finora l’andamento lento del mercato della Fiorentina poteva essere letto come un’attenta analisi delle possibilità, da oggi serve un’accelerata, ma di quelle sostanziose."
Sull'acquisto di Kean: "Dall’ultima conferenza stampa dei dirigenti viola Pradé e Ferrari erano emerse due definizioni: ambizione e miglioramento. L’arrivo di Kean per ora va catalogato solo come “scommessa”, visto che si tratta di un centravanti che non segna in Serie A da 827 minuti. Che poi Kean a Firenze possa far meglio di Nzola è fortemente probabile: basta che segni 4 gol. Oggi però è una scommessa che tutti, compreso Spalletti che lo aveva chiamato in Nazionale, si augurano vincente."
Centrocampo e difesa: "Oggi la squadra non ha il centrocampo e, puntando alla difesa a tre ha solo tre difensori (Milenkovic, Quarta e Ranieri), più il giovane Comuzzo. E' vero che mancano 40 giorni alla trasferta di Parma, debutto viola nella Serie A 2024-25, ma è ancora tutto, o quasi tutto, da mettere in piedi"
Presentata la seconda maglia della prossima stagione
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