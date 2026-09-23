Pistocchi punge la Juve: "Prima del Var vincevano solo loro, poi grande equilibrio. Meditate gente"

Il giornalista ripercorre gli ultimi campionati e mette in evidenza l'equilibrata distribuzione dei titoli dall’introduzione della tecnologia

Maurizio Pistocchi torna a parlare di Serie A con un post sui social che fa discutere soprattutto il mondo Juve. Il giornalista sportivo ha messo in fila i vincitori degli ultimi campionati, soffermandosi in particolare sul periodo successivo all’introduzione del VAR.

Il dato evidenziato da Pistocchi è significativo: dal 2020/21 a oggi, lo Scudetto è stato conquistato tre volte dall’Inter, due dal Napoli e una dal Milan. Un cambio di scenario rispetto ai sei campionati precedenti, nei quali dal 2014/15 al 2019/20 aveva sempre trionfato la Juventus.

Una semplice sequenza statistica accompagnata da una frase che lascia spazio all'interpretazione: “Meditate, gente, meditate😉”. Il riferimento alla Juventus emerge così indirettamente dal confronto tra le epoche pre e post VAR, affidando ai numeri e alla lettura dei lettori il significato del messaggio.