Pisilli: "Bove è la persona più importante del mondo del calcio che io conosca, il gol è per lui"

Il giovane talento giallorosso al termine di Roma-Lecce ha voluto dedicare un pensiero al suo amico ed ex compagno

Al termine di Roma Lecce vinta 4-1 dagli uomini di Ranieri ha parlato a Sky Sport Niccolò Pisilli autore del terzo gol dei capitolini. Tra le altre ha dedicato un pensiero speciale per il suo amico Edoardo Bove:

"Questo gol è tutto per lui. Spero che le cose andranno per il meglio. È un ragazzo d'oro, è la persona più importante nel mondo del calcio che io abbia mai conosciuto. Gli mando un grande abbraccio, questo gol lo dedico tutto a lui".

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Con il Cagliari Palladino riparte dai titolarissimi, Sottil favorito per sostituire Bove

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