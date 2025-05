Piovanelli: “Scelsi la Juve e non la Fiorentina: peggior scelta della mia vita. Gudmundsson svogliato”

L’ex attaccante del Pisa, e tifoso della Fiorentina, Lamberto Piovanelli ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola sul futuro derby toscano tra viola e nerazzurri e su altri importanti temi di attualità in casa gigliata. Ecco le sue parole: “Son contentissimo del ritorno del Pisa in A, finalmente ci sarà il derby con la Fiorentina. Speriamo che le trasferte non siano vietate perchè il calcio è anche rivalità e sfottò. Chi tifo tra le due? Speriamo in un pareggio!”

Sul suo passato alla Juve: “La peggior scelta della mia vita è stata scegliere la Juventus al posto della Fiorentina, ma ero giovane e avevo paura delle pressioni della città nei miei confronti. A Torino ho passato sei mesi senza giocare, i peggiori della mia vita. Nel mio libro volevo scrivere che odio la Juve, ma non me lo hanno permesso.”

Dallo studio ricordano che Piovanelli era una seconda punta, proprio come Gudmundsson: “Secondo me l’islandese è fortissimo e potrebbe fare la differenza, ma è svogliato: un giocatore così non lo vorrei nemmeno al Pisa! Non gli vedi mai fare uno scatto, non impara nulla da Kean che, a differenza sua, è sempre in lotta con gli avversari. Forse Gudmundsson è un giocatore da partita secca, ma la Fiorentina è cresciuta, ora punta a vincere, per cui servono giocatori di livello e costanti.”