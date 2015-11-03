Notizie Piovanelli Fiorentina

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Piovanelli: "All'inizio avevo fiducia in Gudmundsson. Non gli darei altro tempo, sta facendo il compitino"
29 novembre 2025 18:35
Piovanelli: "Scelsi la Juve e non la Fiorentina: peggior scelta della mia vita. Gudmundsson svogliato"
05 maggio 2025 22:33
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Sett. 48
Sett. 19
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