Pioli: "Vorrei avere ancora Chiesa perchè l'obiettivo è migliorare la squadra"

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le parole del tecnico viola:"Abbiamo l'obiettivo di provare a migliorarci rispetto allo scorso campionato, vogliamo dar seguito all'anno zero dove abbiamo...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le parole del tecnico viola:

"Abbiamo l'obiettivo di provare a migliorarci rispetto allo scorso campionato, vogliamo dar seguito all'anno zero dove abbiamo posto buone basi. Dobbiamo cercare di competere con squadre più attrezzate mettendo in campo idee, passione e tanta serietà. Chiesa è evidente sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in Nazionale. Mi piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo anche perché l'obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Noi allenatori non facciamo il mercato, sappiamo che è imprevedibile e che è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre, però l'obiettivo è quello di migliorare la squadra di quest'anno'