Pioli, vicino all'Atalanta in caso di addio di Gasperini. Su di lui anche Udinese e Genoa

Sulle pagine de La Nazione si parla anche di Stefano Pioli e del suo futuro. Nel caso Gasperini lasciasse l'Atalanta per andare altrove l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe il sostituto numero 1 per...

Sulle pagine de La Nazione si parla anche di Stefano Pioli e del suo futuro. Nel caso Gasperini lasciasse l'Atalanta per andare altrove l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe il sostituto numero 1 per la panchina bergamasca il prossimo anno. Così come anche l'Udinese valuta il profilo di Pioli in caso di addio di Tudor a fine stagione, oppure il Genoa che sta già valutando la fine dell'avventura con Prandelli. Le manovre sulle panchine d'Italia sono già cominciate.