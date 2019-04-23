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Pioli, vicino all'Atalanta in caso di addio di Gasperini. Su di lui anche Udinese e Genoa

Sulle pagine de La Nazione si parla anche di Stefano Pioli e del suo futuro. Nel caso Gasperini lasciasse l'Atalanta per andare altrove  l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe il sostituto numero 1 per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 12:16
Pioli, vicino all'Atalanta in caso di addio di Gasperini. Su di lui anche Udinese e Genoa - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sulle pagine de La Nazione si parla anche di Stefano Pioli e del suo futuro. Nel caso Gasperini lasciasse l'Atalanta per andare altrove  l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe il sostituto numero 1 per la panchina bergamasca il prossimo anno. Così come anche l'Udinese valuta il profilo di Pioli in caso di addio di Tudor a fine stagione, oppure il Genoa che sta già valutando la fine dell'avventura con Prandelli. Le manovre sulle panchine d'Italia sono già cominciate.

 

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