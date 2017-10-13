Pioli studia il cambiamento sulla trequarti, fuori Benassi e dentro Eysseric trequartista contro l'Udinese

Benassi sulla trequarti non ha mai fatto bene e così l'allenatore viola pensa al suo mancato utilizzo domenica

La Fiorentina non sta certo attraversando un buon momento, soprattutto per quel che riguarda i risultati, ma durante la sosta Stefano Pioli ha provato a tenere alto il morale dei suoi giocatori non partiti per gli impegni con le Nazionali e domenica contro l'Udinese si aspetta una squadra diversa rispetto a quella vista contro il Chievo Verona nell'ultima gara prima dello stop del campionato.

Serve un cambio di passo, servono le vittorie e per questo il tecnico gigliato sta pensando di cambiare qualcosa nel suo scacchiere. La difesa resterà a quattro, per vedere la linea a tre servirà altro tempo e altro lavoro sul campo, ma a centrocampo potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto nel tridente alle spalle di Giovanni Simeone. Valentin Eysseric insidia infatti Marco Benassi per una maglia da titolare e il francese, al momento, sembra essere il favorito per partire dal primo minuto.

Più fantasia per cercare di trovare la svolta in fase offensiva, visto che è proprio in avanti che i viola stanno trovando le maggiori difficoltà. La Fiorentina non potrà sbagliare contro l'Udinese e potrà contare anche sul proprio pubblico pronto a dare una mano a una squadra che soltanto con le vittorie potrà uscire da un momento difficile.

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