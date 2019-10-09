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Pioli: "Sono sicuro che Astori è contento di vedermi qui. Era una persona davvero speciale"

Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 21:10
Pioli: "Sono sicuro che Astori è contento di vedermi qui. Era una persona davvero speciale" - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
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Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano gigliato: "Sono sicuro che Davide è contento di vedermi qui. Sono stato fortunato di conoscerlo, resterà sempre nei miei pensieri, era una persona davvero speciale".

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