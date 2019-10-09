Pioli: "Sono sicuro che Astori è contento di vedermi qui. Era una persona davvero speciale"
Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 21:10
Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano gigliato: "Sono sicuro che Davide è contento di vedermi qui. Sono stato fortunato di conoscerlo, resterà sempre nei miei pensieri, era una persona davvero speciale".