Pioli: "Sono sicuro che Astori è contento di vedermi qui. Era una persona davvero speciale"

Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano...

Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan da Stefano Pioli, tecnico che si era molto legato a Davide Astori, il quale ha vissuto in panchina la prematura scomparsa dell'eterno capitano gigliato: "Sono sicuro che Davide è contento di vedermi qui. Sono stato fortunato di conoscerlo, resterà sempre nei miei pensieri, era una persona davvero speciale".