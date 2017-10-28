Pioli ha fatto mettere nello spogliatoio della Fiorentina le frasi di Batistuta e Antognoni

Stefano Pioli ha fatto fissare dei cartelloni motivazionali sulle pareti della palestra del centro sportivo con citazioni illustri. Non solo perché nello spogliatoio del Franchi tecnico viola ha fatto...

Stefano Pioli ha fatto fissare dei cartelloni motivazionali sulle pareti della palestra del centro sportivo con citazioni illustri. Non solo perché nello spogliatoio del Franchi tecnico viola ha fatto riportare frasi di campioni del passato come Batistuta e Antognoni.

Gli aforismi scelti da Pioli per il centro sportivo sono, invece, di varia natura: “La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni“, celebre pensiero di Pietro Mennea campeggia sopra gli attrezzi utilizzati per il potenziamento muscolare. “Gioca sempre per il nome scritto davanti alla maglia e loro ti ricorderanno per nome che c’è dietro” è invece un invito a dare tutto rivolto da Thierry Henry, leggenda dell’Arsenal, ai suoi compagni.

In palestra c’è anche un’immagine di Mohamed Alì, mentre “Se hai paura di perdere non oserai vincere” è il pensiero del tennista Bjorn Borg riportato su un altro cartellone.

Corriere fiorentino