Pioli: “Kean può diventare ancora più forte, può giocare con Dzeko e Gudmundsson in attacco”

A Sky Sport ha parlato il nuovo tecnico viola Stefano Pioli subito dopo la conferenza stampa al Viola Park: “Sono davvero felice ed emozionato di essere qua perché ho condiviso esperienze profonde alla Fiorentina e mi auguro di averne altre con dei tifosi splendidi che mi hanno spinto ad accettare in pochissimo tempo. Volevo tornare in Italia e la proposta della Fiorentina è arrivata al momento giusto, l’Arabia mi ha arricchito ed è stata un’esperienza positiva, ma era il momento di tornare. Ringrazio il club per l’opportunità e i tifosi per come mi hanno accolto, adesso sta a noi dimostrare il nostro valore.”

Prosegue: “Vogliamo toglierci delle soddisfazioni e regalare grandi gioie ai nostri tifosi, adesso non so dove ci collocheremo in classifica, ma siamo ambiziosi e negli ultimi anni la classifica è sempre stata corta, infatti tra la Champions e restare fuori dalle Coppe ci corrono pochi punti.”

Sul mercato: “Interverremo nel mercato per prendere dei giocatori in grado di alzare il nostro livello qualora ce ne fosse bisogno, ma ora voglio lavorare sulla base che ho a disposizione perché è buona e ci sono qualità umane importanti.”

Su Kean: “Abbiamo parlato molto ed è motivato, lo vedo felice di stare qui perché Firenze gli ha dato tanto. Per me può crescere ancora anche se è molto forte già adesso. Voglio fare una squadra di qualità e può giocare anche con Dzeko e Gudmundsson tutti insieme.”