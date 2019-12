Queste le parole rilasciare da Stefano Pioli a Sky Sport: “Il 2019 è stato per me un anno pieno di diverse situazioni. A Firenze avrei voluto finire meglio il mio ciclo ma poi le dinamiche sono cambiate e se tornassi in dietro rifarei tutto quello che ho fatto. Con la chiamata del Milan poi è sbocciato un nuovo percorso. Il calciatore che mi ha sorpreso è Castrovilli, lo conoscevo già quando ero alla Fiorentina ma non l’ho potuto allenare perchè era alla Cremonese. Vidi in lui delle qualità ma non pensavo potesse essere già da subito così determinante in A”.