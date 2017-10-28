Pioli: "Eysseric nel primo tempo ha avuto difficoltà perchè senza riscaldamento. Domani al posto di Thereau..."

Stefano Pioli ha parlato a Violachannel alla vigilia di Crotone-Fiorentina, queste le parole del tecnico viola:"Andiamo a Crotone sicuramente con convinzione, consapevoli delle nostre qualità e che og...

Stefano Pioli ha parlato a Violachannel alla vigilia di Crotone-Fiorentina, queste le parole del tecnico viola:

"Andiamo a Crotone sicuramente con convinzione, consapevoli delle nostre qualità e che ogni partita va interpretata al massimo. Giochiamo con una squadra che ha dimostrato l'anno scorso di saper sfruttare le proprie occasioni soprattutto in casa, noi dobbiamo mettere in campo le nostre risorse

Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto vedere nelle ultime partite. Il gruppo si è allenato molto bene e anche in campo la squadra lavora molto e cerca di essere il più equilibrata possibile.

La stampa ha cambiato giudizi su di noi? Sappiamo che i giudizi nel calcio cambiano di volta in volta, noi dobbiamo pensare al campo

Chi al posto di Thereau? Contro il Torino Eysseric non aveva avuto troppo tempo per riscaldarsi ma quando è entrato ha fatto bene ed è in crescendo. Son contento di aver recuperato Gil Dias che si è allenato quasi tutta la settimana con noi. Vediamo chi scenderà in campo domani"