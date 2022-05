Pioli esulta: “Non abbiamo vinto perchè fortunati, abbiamo vinto perchè abbiamo meritato”

Stefano Pioli ha parlato dalla sala stampa di San Siro dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le parole del tecnico del Milan:

“Oggi non ci siamo fatti prendere dalla frenesia, abbiamo incontrato un’ottima Fiorentina, è stata questa la nostra più grande forza oggi. Non abbiamo vinto per fortuna, abbiamo vinto perchè abbiamo meritato. Adesso noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, un ciclista quando è in salita non guarda mai la vetta ma quello che gli sta davanti.

Ibra non ha perso una persona normale, è molto sensibile e buono, sta vivendo un periodo molto particolare. Maignan è stato il migliore in campo, ma non solo per la parata che ha fatto, oggi lui ha fatto delle scelte ottime palla al piede, per noi è importante avere un portiere che gioca con i piedi, è l’unico giocatore che non viene pressato.

Nel secondo tempo il pubblico ci ha aiutato tantissimo, più passavano i minuti e più aumentava la pressione di una vittoria che non arrivava, qualcuno diceva che questa vinceva perchè non c’era il pubblico, per questo ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere arrabbiati, noi con il pubblico siamo più forti”

