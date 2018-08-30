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Pioli e Antognoni preoccupati, la squadra non capisce la contestazione della Curva. Andrea Della Valle...

Anche ieri, nel giorno della festa Giancarlo Antognoni ha ricordato che…«Uniti si possono fare cose importanti…». Al di là della responsabilità rimane un fatto incontrovertibile. I Della Valle non han...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 12:16
Pioli e Antognoni preoccupati, la squadra non capisce la contestazione della Curva. Andrea Della Valle... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Anche ieri, nel giorno della festa Giancarlo Antognoni ha ricordato che…«Uniti si possono fare cose importanti…». Al di là della responsabilità rimane un fatto incontrovertibile. I Della Valle non hanno al momento possibili e credibili sostituti. Gli ultrà gli rimpiangono la distanza, il poco amore manifestato, la chiarezza da raccontare in un incontro più volte richiesto? Un casino che è la maggiore preoccupazione di Pioli e dei suoi giocatori. Che non capiscono. Se davvero come sembra oggi o domani arriverà Andrea Della Valle mai più di questa volta sarebbe necessario un suo intervento.

Corriere dello Sport, Alessandro Rialti

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