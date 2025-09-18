Pioli contro il Como potrebbe ritrovare una coppia gol che sa (e deve) fare la differenza

Contro il Como la Fiorentina probabilmente ripresenterà l'attacco titolare. Insieme Kean e Gudmundsson hanno assicurato numeri importanti

Domenica prossima contro il Como, la Fiorentina potrebbe finalmente riabbracciare la sua coppia d’attacco titolare: Moise Kean ed Albert Gudmundsson. Dopo due settimane di gestione fisica e acciacchi vari, entrambi sembrano pronti a tornare dal primo minuto. Un recupero prezioso per Stefano Pioli, che ritrova due pedine fondamentali del suo scacchiere offensivo.

Non è un mistero che con loro in campo la Fiorentina cambi volto. Kean, con la sua forza fisica e capacità di attaccare la profondità, si completa perfettamente con la tecnica e l’imprevedibilità di Gudmundsson, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Una coppia collaudata, che in poco più di una stagione trascorsa insieme in maglia viola ha saputo garantire numeri importanti: 34 gol e 9 assist complessivi, in tutte le competizioni. Un tandem che ha fatto le fortune dei viola in più di un’occasione, trascinando la squadra nei momenti chiave della scorsa stagione.

Il ritorno di Kean e Gudmundsson non è solo una buona notizia sul piano tecnico, ma anche psicologico: domenica al Franchi l’occasione perfetta per rivedere i titolarissimi e per rilanciare le ambizioni viola.