Pioli confermato, Montella vuole Firenze ma nessun contatto con la società. Della Valle assente all'incontro
di Flavio OgnissantiPioli resta alla Fiorentina, per chi ha avuto dei dubbi ieri dopo la lettura del comunicato della società viola. La sua posizione non è in bilico in questo momento, a meno che la p...
di Flavio Ognissanti
Pioli resta alla Fiorentina, per chi ha avuto dei dubbi ieri dopo la lettura del comunicato della società viola. La sua posizione non è in bilico in questo momento, a meno che la prossima settimana anche il Bologna non venga a fare il colpaccio a Firenze. Solo in quel caso verrà valutata seriamente la possibilità di esonero immediato. E Montella? Ribadiamo quanto scritto da noi in esclusiva venerdì notte, l'aeroplanino tornerebbe di corsa a Firenze ma non c'è stato nessun contatto con la società viola. Ultime sul confronto proprietà-società, non saranno presenti nè Diego nè Andrea Della Valle, che verosimilmente sarà presente in video conferenza. Toccherà a Cognigni parlare in prima persona con squadra, tecnico e societa.