Pin: “Basta con il 3-5-2, qualche giocatore non rende a causa del ruolo. A Parma con il 4-2-3-1”

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole:

PARMA “Secondo me, domenica a Parma è la partita della vita per i viola: si va per vincere per la Fiorentina, punto e basta”.

IACHINI – PRADÈ “La questione allenatore-direttore sportivo è una conseguenza. I giocatori in campo devono andare per vincere. A Roma non sono andati per vincere, l’atteggiamento è stato molto simile a quello di Cesena”.

MODULO “La Fiorentina ora è in difficoltà nonostante l’organico che ha: questo 3-5-2 gli sta stretto e non esprime il potenziale di questa rosa. Fossi l’allenatore lo rivedrei questo modulo. Sono convinto che provi in allenamento anche altri moduli. In questo momento può darsi che a Beppe sfugga che qualche giocatore non rende perché non gioca nel suo ruolo. A Parma farei un 4-2-3-1”.

SOCIAL “Da tifoso mi piacerebbe scrivere ben altro, perché ho giocato nove anni nella Fiorentina. Quando si tratta di criticare la squadra, anche se a malincuore bisogna farlo”.

LEGGI ANCHE: