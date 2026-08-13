Piccoli ufficiale al Bologna, la Fiorentina lo scarica: addio definitivo dopo un anno deludente

L’attaccante saluta Firenze e riparte dall’Emilia: trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Fiorentina mantiene il 10% sulla rivendita

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Piccoli, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

Roberto Piccoli è un centravanti completo, capace di abbinare struttura fisica, mobilità e senso del gol, oltre a garantire profondità e partecipazione alla manovra offensiva. Classe 2001, cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, completando il proprio percorso fino ad affacciarsi alla Prima squadra e maturando esperienza in diverse realtà del calcio italiano. Nel corso della sua carriera si distingue per capacità realizzative e continuità di rendimento, consolidandosi come uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti.

Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni, in particolare nell’anno in doppia cifra a Cagliari, lo portano a imporsi nel massimo campionato, attirando l’attenzione del panorama nazionale. L’approdo in rossoblù rappresenta una nuova tappa importante di una carriera in progressivo crescendo, dopo la sequenza dei prestiti da parte dell’Atalanta, il riscatto dei sardi e l’acquisizione definitiva della Fiorentina.

Lo riporta bolognafc.it