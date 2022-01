Piatek: “Italia casa mia, ora casa a Firenze. Ho un bel rapporto con Torreira e con lui farò il mate”

Piatek ha parlato a Viola Room sui canali ufficiali della Fiorentina, queste le parole del nuovo acquisto viola presentato oggi (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA)

“Sono contento di essere tornato in Italia perchè sono tornato a casa dove ho fatto tanti gol e tante cose belle. Non ho ancora trovato la mia casa qui a Firenze ma nei prossimi giorni farò tutto. Ieri ho fatto la mia prima passeggiata in centro che è molto bello. Spero di fare la mia esultanza con i tifosi al più presto. Ho un bel rapporto con Torreira, possiamo bere mate insieme che mi piace tanto” conclude Piatek.