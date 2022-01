Piatek, il “pistolero” esulta: “Il miglior modo per cominciare. Pistole ancora cariche”

Ieri, al suo debutto con la maglia della Fiorentina, Piatek ha segnato il suo primo gol. Una gioia indescrivibile quella del polacco che si è rimesso in gioco in Italia dopo quasi due anni in Bundesliga. Sui social il centravanti ha scritto: “Che partita! Il miglior modo per cominciare con la maglia della Fiorentina. Grande battaglia avanti così! Pistole ancora cariche”.

