Il Tirreno riporta che uno dei giocatori che la Fiorentina sta seguendo con interesse è Rugani che gioca nella Juventus. ma in bianconero finora non ha avuto granché spazio: magari in ottica Europei slittati al 2021 potrebbe desiderare di andare in squadra dove possa giocare di più. Ovvio che molto se non tutto sarà legato al futuro di Pezzella che è accostato insistentemente a Napoli e Roma