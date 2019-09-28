Pezzella: "Sono rimasto per cancellare l'ultimo campionato. Commisso? È il 12° titolare, è un trascinatore"

Questo un breve estratto dell'intervista de La Gazzetta dello Sport al capitano della Fiorentina German Pezzella: "Mi ha spinto a restare la voglia di cancellare le sofferenze dell'ultimo campionato....

Questo un breve estratto dell'intervista de La Gazzetta dello Sport al capitano della Fiorentina German Pezzella: "Mi ha spinto a restare la voglia di cancellare le sofferenze dell'ultimo campionato. Non volevo abbinare il mio nome a un periodo triste per Firenze ed i tifosi viola. Milan? È in difficoltà ma non in crisi. Dobbiamo cercare di vincere e dobbiamo farlo restando fedeli al nostro stile. Vogliamo fare calcio divertendoci. Ho goduto in Fiorentina-Juve anche se non abbiamo vinto così come con il Napoli. Non abbiamo un obiettivo ma la società vuole che ce la giochiamo con chiunque. Commisso? È il 12º titolare, è sempre con noi e ci incoraggia. È un trascinatore".