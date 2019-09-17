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Pezzella: "Sono felice di essere rimasto qui a Firenze. Atalanta? Lo scorso anno non andò benissimo ma..."

Queste le parole rilasciate in occasione di Welcome Party da German Pezzella: "Dobbiamo lavorare tanto e presto arriveranno ottimi risultati. Ora sto bene, contro la Juventus non abbiamo concesso quas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 22:20
Pezzella: "Sono felice di essere rimasto qui a Firenze. Atalanta? Lo scorso anno non andò benissimo ma..." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate in occasione di Welcome Party da German Pezzella: "Dobbiamo lavorare tanto e presto arriveranno ottimi risultati. Ora sto bene, contro la Juventus non abbiamo concesso quasi nulla, è tutto un lavoro di squadra anche se con il Napoli abbiamo spinto di più. Lirola e Dalbert erano molto alti, la squadra voleva fare la partita. Noi tre di difesa abbiamo quasi sempre giocato a partire da metà campo, la squadra era molto alta. Sono felice di essere rimasto qui a Firenze. Lo scorso anno la partita contro l'Atalanta non andò benissimo ma ora siamo una squadra rivoluzionata con tanti calciatori nuovi".

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