Pezzella: "Sono felice di essere rimasto qui a Firenze. Atalanta? Lo scorso anno non andò benissimo ma..."

Queste le parole rilasciate in occasione di Welcome Party da German Pezzella: "Dobbiamo lavorare tanto e presto arriveranno ottimi risultati. Ora sto bene, contro la Juventus non abbiamo concesso quas...

Queste le parole rilasciate in occasione di Welcome Party da German Pezzella: "Dobbiamo lavorare tanto e presto arriveranno ottimi risultati. Ora sto bene, contro la Juventus non abbiamo concesso quasi nulla, è tutto un lavoro di squadra anche se con il Napoli abbiamo spinto di più. Lirola e Dalbert erano molto alti, la squadra voleva fare la partita. Noi tre di difesa abbiamo quasi sempre giocato a partire da metà campo, la squadra era molto alta. Sono felice di essere rimasto qui a Firenze. Lo scorso anno la partita contro l'Atalanta non andò benissimo ma ora siamo una squadra rivoluzionata con tanti calciatori nuovi".