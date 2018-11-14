Pezzella si fa male con la nazionale, salta il Bologna, Juventus a rischio. Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra.

ACF Fiorentina comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra.

Gli esami strumentali svolti nella giornata odierna in Argentina hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.

Nella giornata odierna è rientrato a Firenze, dalla propria nazionale, Bartlomiej Dragowski, a causa di un trauma contusivo alla spalla destra che gli ha impedito di proseguire gli impegni con la Polonia.

A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina