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Pezzella si fa male con la nazionale, salta il Bologna, Juventus a rischio. Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2018 17:41
Pezzella si fa male con la nazionale, salta il Bologna, Juventus a rischio. Il comunicato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra.
Gli esami strumentali svolti nella giornata odierna in Argentina hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.
Nella giornata odierna è rientrato a Firenze, dalla propria nazionale, Bartlomiej Dragowski, a causa di un trauma contusivo alla spalla destra che gli ha impedito di proseguire gli impegni con la Polonia.

A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina

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