Pezzella: "Mi alleno con il gruppo, spero di esserci sabato. Astori ha cambiato tutti.."

In occasione della Hall of Fame ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole:

"Non siamo riusciti a vincere nelle ultime sei partite, ma è anche vero che abbiamo perso solo tre volte. Ci manca qualcosa per vincere ma siamo sulla strada giusta. La Juventus è forte ma sono undici come noi. Noi proveremo a fare quello che abbiamo fino ad ora, cercando di giocare ancora meglio. Oggi ho ripreso ad allenarmi con il gruppo. Proverò a migliorare ogni giorno sperando di esserci sabato. Simeone va lasciato tranquillo, magari segnerà già sabato. Astori era un riferimento per tutta la squadra, tutti pensiamo la stessa cosa, è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo ti rimane e ti cambia dentro”