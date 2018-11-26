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Pezzella: "Mi alleno con il gruppo, spero di esserci sabato. Astori ha cambiato tutti.."

In occasione della Hall of Fame ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole:"Non siamo riusciti a vincere nelle ultime sei partite, ma è anche vero che abbiamo perso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 20:27
Pezzella: "Mi alleno con il gruppo, spero di esserci sabato. Astori ha cambiato tutti.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In occasione della Hall of Fame ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole:

"Non siamo riusciti a vincere nelle ultime sei partite, ma è anche vero che abbiamo perso solo tre volte. Ci manca qualcosa per vincere ma siamo sulla strada giusta. La Juventus è forte ma sono undici come noi. Noi proveremo a fare quello che abbiamo fino ad ora, cercando di giocare ancora meglio. Oggi ho ripreso ad allenarmi con il gruppo. Proverò a migliorare ogni giorno sperando di esserci sabato.  Simeone va lasciato tranquillo, magari segnerà già sabato. Astori era un riferimento per tutta la squadra, tutti pensiamo la stessa cosa, è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo ti rimane e ti cambia dentro”

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