Pezzella: "Che fortuna avere Ribery con noi. Contro la Lazio vogliamo far esultare Commisso al Franchi"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Basta vedere come gioca per capire di cosa è capace Ribery. È umile nonostante ha vinto di tutto, è un esempio p...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2019 10:40

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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