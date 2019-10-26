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Pezzella: "Che fortuna avere Ribery con noi. Contro la Lazio vogliamo far esultare Commisso al Franchi"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Basta vedere come gioca per capire di cosa è capace Ribery. È umile nonostante ha vinto di tutto, è un esempio p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 10:40
Pezzella: "Che fortuna avere Ribery con noi. Contro la Lazio vogliamo far esultare Commisso al Franchi" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Basta vedere come gioca per capire di cosa è capace Ribery. È umile nonostante ha vinto di tutto, è un esempio per tutti in modo particolare per i giovani. Gli avversari non posso mai stare tranquilli, è una fortuna averlo nella nostra rosa. Contro la Lazio vogliamo far esultare Commisso al Franchi, lo merita. Ci fa sentire sempre la sua vicinanza, vogliamo che esulti con noi".

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