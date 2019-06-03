Perchè i Della Valle che stanno vendendo fanno un comunicato sul futuro di Chiesa? Le 3 possibili spiegazioni

di Flavio OgnissantiHa fatto piacere ai tifosi viola ma allo stesso tempo interrogato tutti il comunicato della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa. "Basta voci di mercato, Chiesa resta a Firenze...

di Flavio Ognissanti

Ha fatto piacere ai tifosi viola ma allo stesso tempo interrogato tutti il comunicato della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa. "Basta voci di mercato, Chiesa resta a Firenze" questo il sunto del comunicato apparso sul sito ufficiale della società viola.

Ma perché i Della Valle, che stanno per vendere la Fiorentina a Rocco Commisso, fanno un comunicato sul futuro di Chiesa? Le possibili spiegazioni

1) Mettere le mano avanti con la tifoseria. Come a dire: "Con noi Chiesa sarebbe rimasto" poi abbiamo venduto e una possibile cessione del calciatore è stata colpa di chi è venuto dopo.

2) Perché nell'accordo della cessione della società c'è anche la permanenza del calciatore. Sappiamo tutti che la Fiorentina oggi ha un valore vicino ai 200 milioni di euro anche perché nella sua rosa ci sono giocatori dal valore di Federico Chiesa. Una cessione già fatta potrebbe far cambiare gli accordi economici sulla vendita della società.

3) Perché c'è l'accordo tra i Della Valle e Commisso di una Fiorentina che riparte da Federico Chiesa per cercare di allestire una squadra in grado di raggiungere obiettivi importanti.

Non sappiamo dove sia la verità, tante ipotesi ed eventualità. Il futuro chiarirà ogni dubbio.