Per i bookmakers la prima opzione di Sarri per la nuova panchina è la Fiorentina, poi Napoli e Milan

A pochi giorni dall’addio alla Lazio, è già tempo di pensare al futuro per Maurizio Sarri: un futuro che potrebbe anche rivelarsi un ritorno al passato. Sì, perché secondo i betting analyst, una nuova avventura al Napoli si gioca ad appena 4 volte la posta. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco complicata, segnata dai numerosi cambi in panchina e da un attuale settimo posto, a -9 dalla zona Champions, che rappresenta la peggior prestazione di una squadra campione d’Italia in carica. Ecco, quindi, che il ritorno del tecnico che nella stagione 2017/2018 è andato vicinissimo a strappare lo scudetto alla Juventus di Dybala e Higuain potrebbe essere più di una suggestione per il presidente De Laurentiis. Tra le altre opzioni “italiane”, per gli analisti in pole c’è la Fiorentina, proposta a 2,50, seguita a distanza dall’opzione Milan, a 8,50. A stuzzicare i bookie c’è anche l’opzione Barcellona, alla ricerca del nome giusto per il dopo-Xavi: la prima esperienza in Spagna di Sarri (e la seconda all’estero dopo quella inglese con il Chelsea) si gioca a 7,50. Decisamente più lontane le opzioni Roma (a 20) e Atalanta (a 25). Lo scrive Calciomercato.com

LA SERATA DI ADDIO DI NARDELLA, LE SUE PAROLE