Per Cabral questa é l’ora della verità: contro l’Empoli sarà titolare, finora ha giocato 147’

Cabral, finora un assist e un gol, alla Fiorentina servono le sue reti per l'Europa

Dal 7 febbraio, Arthur Cabral ha fatto soltanto qualche apparizione in campo. Ma ora è arrivato il tempo di dimostrare che il numero 9 brasiliano potrà essere il centravanti della Fiorentina del futuro. Domenica sarà lui a scendere in campo dal 1’ contro l’Empoli. Finora ha giocato 147’, solo una gara da titolare, un assist e un gol. L’ora della verità é qui. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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