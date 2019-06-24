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"Penso che De Rossi andrà alla Fiorentina, grande colpo mediatico e tecnico. Pradè..."

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso de 'La Domenica Sportiva Estate', è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli: “Io penso che se De Rossi dovesse decidere di rimanere in Italia, visti i rapporti ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 02:42
"Penso che De Rossi andrà alla Fiorentina, grande colpo mediatico e tecnico. Pradè..." - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
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Ai microfoni di Rai Sport, nel corso de 'La Domenica Sportiva Estate', è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli: “Io penso che se De Rossi dovesse decidere di rimanere in Italia, visti i rapporti che lo legano a Pradè, penso potrebbe essere un grandissimo colpo per la nuova Fiorentina, per il nuovo presidente Commisso. Sarebbe un colpo anche a livello mediatico e internazionale”.

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