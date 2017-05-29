Pedullà: “Se vendi Kalinic e Bernardeschi hai un budget da 80 milioni. Vitor Hugo e Milenkovic alle visite mediche”

Su Bernardeschi adesso non sono più ottimista, il giocatore stenta a dare risposte. Juventus e Chelsea? Non sono poi così convinte" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Pioli appena si libererà dall’Inter arriverà a Firenze: da domani a venerdì saranno limati i dettagli tecnici che ancora rimangono in sospeso.

Su Bernardeschi fino a 20 giorni fa ero più ottimista, ma più i giorni passano e più la situazione si apre verso una cessione a mio avviso. Anche il giocatore stesso non dà risposte. Io mi aspetto prenda una posizione: se riterrà di non dover andare avanti è giusto che lo dica e che si intavoli subito una trattativa. La Juve è molto interessata, c’è sempre il Chelsea, ma secondo me si rivolgeranno ad un profilo più importante dopo la vittoria del campionato.

Mi aspetto che venga presa una decisione su Kalinic quanto prima e, insieme a Bernardeschi, avresti a disposizione 70 milioni di budget, con la cessione di Badelj sono altri 6-7 milioni. Hugo e Milenkovic sono già presi, si aspettano le visite mediche. Adesso è importante capire la situazione di Bernardeschi, è la chiave che aprirà la cassaforte della Fiorentina”