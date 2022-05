Negli ultimi giorni qualcuno aveva sussurrato che c’erano dei problemi per il rinnovo di Torreira, in particolare perchè il giocatore percepisce quattro milioni di ingaggio. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, su Gazzetta.it, ha detto non c’è troppo di cui preoccuparsi. Secondo lui, l’uruguaiano sarà riscattato dalla società viola senza troppi patemi e sarà parte del futuro prossimo della Fiorentina.

LA PROBABILE IN VISTA DI DOMANI