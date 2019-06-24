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Pedullà: "Su De Rossi il Bologna di Sabatini, il Milan di Giampaolo e Commisso anche se le smentite..."

Questo il pensiero di Pedullà su De Rossi: "Ha deciso di restare in Italia perchè deluso dal comportamento della Roma. La Fiorentina c'è anche se Commisso ha smentito. Su di lui anche il Bologna di Sa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 00:08
Pedullà: "Su De Rossi il Bologna di Sabatini, il Milan di Giampaolo e Commisso anche se le smentite..." - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
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Questo il pensiero di Pedullà su De Rossi: "Ha deciso di restare in Italia perchè deluso dal comportamento della Roma. La Fiorentina c'è anche se Commisso ha smentito. Su di lui anche il Bologna di Sabatini che lo conosce bene e il Milan di Giampaolo con cui il ragazzo ha rapporti splendidi"

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