Pedullà: "Su De Rossi il Bologna di Sabatini, il Milan di Giampaolo e Commisso anche se le smentite..."

Questo il pensiero di Pedullà su De Rossi: "Ha deciso di restare in Italia perchè deluso dal comportamento della Roma. La Fiorentina c'è anche se Commisso ha smentito. Su di lui anche il Bologna di Sa...

Questo il pensiero di Pedullà su De Rossi: "Ha deciso di restare in Italia perchè deluso dal comportamento della Roma. La Fiorentina c'è anche se Commisso ha smentito. Su di lui anche il Bologna di Sabatini che lo conosce bene e il Milan di Giampaolo con cui il ragazzo ha rapporti splendidi"