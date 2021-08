Pedullà: “Spiraglio per Berardi: vuole lasciare il Sassuolo. Possibile tentativo della Fiorentina nelle ultime ore”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del possibile addio di Domenico Berardi al Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Siamo sicuri che il mercato della Fiorentina sia finito?Tengo un minimo spiraglio per Berardi perché il giocatore ha manifestato il pensiero di andare via. Anche se il Sassuolo non sembra voler cadere. Un tentativo probabilmente verrà fatto anche se l’operazione sarebbe molto onerosa. Uno spiraglio da ultime ore lo terrei per un tentativo da parte dei Viola“.

Di seguito il tweet di Alfredo Pedullà.

LEGGI ANCHE: