Pedullà: "Sousa dice cose incomprensibili da mesi, vuole andare via ma il bonifico a fine mese gli arriva dai Della Valle"

Inter e Chelsea vogliano Bernardeschi ma se ne riparlerà a giugno. Sousa ha fatto arrabbiare la società quando...

Nel corso di "Calcio e Mercato" trasmissione di SportItalia ha parlato di quello che ha detto Sousa l'esperto di calcio e di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole: "Sousa dice cose incomprensibili ormai da mesi, se vuole andare via è giusta che vada, i Della Valle lo pagano a fine mese regolarmente, lui non può permettersi di dire certe cose. Sousa voleva andare via e la società non l'ha presa bene. Bernardeschi lo vuole mezzo mondo, soprattutto Inter e Chelsea e sono pronti a fare offerte importanti, ma si parla per giugno e non di gennaio" conclude Pedullà.