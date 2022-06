Pedullà: “Se Commisso recupera entusiasmo la Fiorentina può fare anche colpi da 30 milioni”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

CARNESECCHI “Carnesecchi è la prima scelta di Sarri. Ieri sera a Sportitalia abbiamo parlato di un possibile incontro entro 48 ore. Oggi, invece, rilancio dicendo che ci potrebbero essere addirittura due incontri nei prossimi due giorni: uno con Carnesecchi e l’altro con l’Atalanta. Anche perchè Kepa, il preferito di Sarri, non è al momento raggiungibile a causa della situazione societaria del Chelsea”.

PORTIERE FIORENTINA “In questo momento non ho notizie per la Fiorentina. Non mi risultato ci siano piste calde per Vicario e Gollini. Ovviamente, sottolineo, ad oggi. Da seguire, invece, la vicenda Meret. Ma dobbiamo prima aspettare la risposta di Ospina al Napoli. In sintesi, dovremo aspettare questo valzer. Quest’anno le grandi società, togliendo il Napoli e la Fiorentina, non hanno esigenza di cambiare il portiere come lo scorso anno. Prendo come esempio Vicario. Corsi ha detto che lo riscatterà, ma al momento non lo ha ancora fatto”

DRAGOWSKI “Ha un interesse retrodatato da parte del Bournemouth, ma, ad oggi, non risulta ci siano offerte. Ad oggi ci sono loro, ma potrebbero inserirsi anche altri club. Valutazione? Difficile farne una oggettiva. Noi ragioniamo sul fatto sul fatto che si trova ad un anno dalla scadenza, mentre in Inghilterra per un giocatore in scadenza si può arrivare ad offrire anche 20 milioni. Secondo me, adesso, se lo cedi per 8-10 milioni è tanto”

MOLINA “Porta a casa Molina chi mette sul tavolo 25 milioni più bonus. Al momento, per queste condizioni, ci sono solo due squadre: Atletico Madrid e Juventus. La Fiorentina potrebbe offrire contropartite come Kouamè? L’Udinese non fa scambi”

BETO-UDOGIE “Per l’Udinese sono due giocatori imprescindibili. Sono arrivati l’anno scorso ed una società lungimirante e ricca come i friulani puntano ad incassare di più facendoli fare un’altra stagione in bianconero vendendoli il prossimo anno”

DODÒ “Per ora è una trattativa amplificata. Non arriverà a Firenze dall’oggi a domani come sembra”.

GRILLITSCH “È una notizia di oggi data da Gianluigi Longari. La Fiorentina ha effettivamente sondato Grillitsch, mediano in scadenza con l’Hoffenheim. Sarebbe un acquisto che permetterebbe di alzare l’asticella”

STRATEGIA TORREIRA “Tutto una strategia per abbassare il prezzo? Ci può stare, sarebbe un classico. Però, mi sembrerebbe troppo strano in base a come si è evoluta la vicenda. Soprattutto in base a ciò che ha detto in conferenza mister Italiano qualche settimana fa. Teniamo una porta aperta, ma dobbiamo pensare che a giro per il mondo ci sono anche altri centrocampisti”.

LAZIO-TORREIRA “Fu accostato alla Lazio anche l’estate scorsa, ma non c’erano margini di trattativa. Quest’anno si sono riaperte le porte. Con l’arrivo di Marcos Antonio, però, vista la sua statura dei due centrocampista, ho qualche perplessità. Torreira piace sicuramente ai biancocelesti, ma non credo che sia una trattava che possa procedere velocemente”.

ZURKOWSKI “Fa parte delle triangolazioni in corso. I rapporti sono ottimi con Empoli, ma non ci sono trattative in corso. Viti ha una valutazione alta. Parisi? A sinistra c’è Biraghi. Pinamonti non è degli azzurri e Bajrami non serve ai viola”

ENTUSIASMO COMMISSO “Spero che a Commisso torni l’entusiasmo, completamente. L’entusiasmo di Commisso deve essere un entusiasmo contagioso. Con la vicenda Vlahovic, le critiche ed altre situazioni mi sembra che la “macchina” Commisso sia parcheggiata, in fase di riflessione. Adesso è fondamentale che il Presidente ritrovi l’entusiasmo smarrito. Non gli sono piaciute diverse situazioni che si sono create, ma tutto questo non deve essere trasformato in polemica. Ha investito tanto ed ha fatto tanto. Io mi aspetto una Fiorentina forte, che faccia colpi importanti come Grillitsch. Mi aspetto un portiere forte, un bel terzino. Ma soprattutto che Commisso esca questa fase di stand-by e ritrovi l’entusiasmo”.

LUIS ALBERTO “Fiorentina su Luis Alberto? In questo momento no. Più avanti non ti escludo niente. Il problema è uno: il mal di pancia di Luis Alberto. Ha un contratto fino al 2025 ed il suo sogno è quello di tornare in Spagna, ma non troverà big. Per intenderci, in Spagna troverebbe squadre come dal Siviglia in giù. Se arrivasse un’offerta la Lazio lo prenderebbe in considerazione. Piace anche al Napoli, ma è difficile che si possa concretizzare lo scambio con Zielinski. Lo scorso anno il suo prezzo era di 40, quest’anno è sceso a 25-26 più bonus. Sicuramente non è incedibile”.

SALTO DI QUALITÀ FIORENTINA “Non so se è maturo il tempo per alzare l’asticella. La Fiorentina si è sempre tirata indietro fino a questo momento davanti a trattative da 30 milioni, vedi la trattativa Berardi dello scorso anno. Se tornerà l’entusiasmo a Commisso, un’operazione da 30 milioni la Fiorentina la farebbe con estrema facilità. Non escluderei anche trattative più grosse, ma tutto dipende dall’entusiasmo di Commisso“.

PINAMONTI “Potrebbe essere un’idea. Piace al Torino nell’operazione Bremer con l’Inter. Confesso una cosa: lo prenderei tutta la vita. È un attaccante fortissimo che purtroppo vive di paragoni con altri. L’Inter ha imposto una tariffa dai 20 milioni più bonus. È un ragazzo bravo, professionale, che non crea problemi nello spogliatoio. Con tutto rispetto con Cabral, io prendo Pinamonti. Se dovesse venire a Firenze fa dai 15 gol in su”.

CABRAL “Gennaio è il periodo peggiore per un attaccante per trasferirsi in tutt’altro contesto. È un buon attaccante da verificare, con tutto rispetto per il campionato svizzero. Non è un pacco, non è un fenomeno: mettiamoci nel mezzo. Se penso a Cabral penso al gol di Napoli. Ha un repertorio importante da sviluppare, ma per farlo ha bisogno di qualcuno al suo fianco, non troppo più forte di lui, ma almeno un po’ di più”.

IKONE “Non ho dubbi su di lui. Il prossimo anno farà il salto di qualità”

ATTACCO FIORENTINA “Gli esterni la Fiorentina ce li ha. Con Ikonè e Nico Gonzalez sei apposto, manca solo il finalizzatore. Ai viola serve un grande attaccante, uno che vada a finalizzare il grande lavoro svolto dagli esterni. Italiano vuole attaccanti forti perchè sa che serve qualcuno che faccia gol. Più la qualità è alta, più le qualità del 4-3-3 vengono fuori”

MILENKOVIC “Ci hanno pensato l’Inter, la Juventus ed anche altri club all’estero. Ma non si tratta di una prima scelta. La vicenda si concluderà, sicuramente, prima di Agosto. Con l’inizio del campionato anticipato al 14 agosto, per me, verso la prima metà luglio sarà risolto. L’anno scorso ha fatto un grande gesto per non mettere in difficoltà la Fiorentina. Se non diventerà la prima scelta per qualche altra squadra entro poche settimane, si potrebbe riaprire il discorso rinnovo”

CENTROCAMPO “L’unico nome al momento Grillitsch. Per avere un’idea chiara sul centrocampo dobbiamo aspettare la parola fine sul caso Torreira”

TORREIRA “Non voglio andare allo scontro con l’agente, ma ha già avuto una situazione simile con Nandez con smentite e contro-smentite. Ma se la Fiorentina aveva programmato di riscattare il giocatore, perchè Torreira non ha firmato? Avranno parlato nella settimana antecedente alla scadenza del riscatto. Commisso ha fatto bene a non piegarsi a Bentancur, così come Iervolino. Dobbiamo uscire da questo circuito di commissioni enormi. Commisso reduce da Vlahovic, Chiesa e Mendes ha fatto bene a non piegarsi. Indipendentemente da quanto dice Bentancur, secondo me, c’è stato un rialzo sulle commissioni. Controprova, secondo voi, Italiano avrebbe mai potuto dire che Torreira era fondamentale se avesse saputo di questi problemi? Sarebbe stato zitto. Non è solo Torreira ad aver fatto un favore alla Fiorentina, ma anche i viola lo hanno fatto a Torreira. Fino allo scorso anno era un separato in casa Arsenal che non voleva nessuno a causa del suo riscatto troppo alto. L’Arsenal può anche venderlo per una cifra a ribasso, ma il problema è altrove. Se non viene risolto il problema tra Fiorentina e Bentancur, la trattativa non si sbloccherà. Io ho ricostruito la storia dalla parte della società. Ma sono storie a cui solo i diretti interessati possono rispondere. Sicuramente loro lo sanno chi ha forzato la mano”.

BELLERIN “È un buon giocatore, ma non ha avuto annate buone recentemente. Era stato accostato all’Inter, ma alla fine, hanno preferito Dumfries”.

ODRIOZOLA “Sono sincero: in tutto questo, lo avrei tenuto. Se devo cambiare, devo essere sicuro di cambiare in meglio. Se cambi e non sai, allora meglio non cambiare. A me piace tantissimo Celik del Lille. La Fiorentina lo ha seguito, ma la Roma l’ha scavalcata perchè non cerca solo un’alternativa a Karsdorp”.