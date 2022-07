Pedullà: “Scambio dei documenti in corso per Dodò. Fiorentina pagherà 15 milioni più tre di bonus allo Shakhtar”

Di seguito i dettagli di Alfredo Pedullà sul passaggio di Dodò alla Fiorentina: “Dodo alla Fiorentina: affare fatto. Proprio in questi minuti c’è lo scambio di documenti con lo Shakhtar, un grande colpo per la fascia destra. Come vi abbiamo anticipato, operazione da circa 15 milioni più 3 di bonus, Il classe 1998 spingeva da tempo per lasciare lo Shakhtar e per raggiungere il suo nuovo club. Lo Shakhtar avrebbe voluto una base di almeno 16 milioni, ma alla fine è stato raggiunto un compromesso aumentando i bonus. Dodo è un grande colpo per qualità e quantità, a confermate delle ambizioni della Viola, in modo da consegnare a Italiano una squadra competitiva. Dopo Mandragora, ecco Dodo, nei prossimi giorni toccherà a Jovic, le tre carte viole per una stagione da non dimenticare.