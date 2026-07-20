Pedullà rivela: "Kean al Como solo una suggestione, ma per la Fiorentina non è intoccabile"

I lariani restano alla finestra, ma al momento non ci sono trattative concrete e la pista appare più un esercizio di fantasia

Moise Kean è stato accostato al Como, negli ultimi giorni come un mese fa. Probabilmente per la Fiorentina non è intoccabile, ben sotto i 62 milioni della clausola scaduta diversi giorni fa. Non a caso i viola avevano sondato attaccanti importanti, non certo riserve ma con lo status di extracomunitari. E con l’arrivo di Oulai non ci sono più slot. Evidentemente se arrivasse una proposta da 45 milioni, la Fiorentina la prenderebbe in considerazione. Ma il Como è più che altro uno sforzo di fantasia, un’iniziativa di chi ha interesse che se ne parli (non la Fiorentina). Insomma, il solito spot, più o meno come quello che avevo portatato Gianluca Mancini in orbita Inter (fuffa). E Liberali sulla strada di un possibile ritorno al Milan, sapete bene com’è finita. Ma su Kean il Como oggi è molto freddo, è stato chiesto un incontro (non dal club viola) per parlarne, non è scontato che si verificherà. E anche se dovesse esserci, fin qui siamo dentro una suggestione che è possibile (oggi probabile) resti tale.

Lo riporta www.alfredopedulla.com