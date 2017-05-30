Pedullà: "Quattro club vogliono Bernardeschi, prezzo 50 milioni. Per Pioli niente ufficialità questa settimana"

Pioli è sempre stata la prima scelta della Fiorentina. Altro che Di Francesco. Le offerte per Bernardeschi al momento non superano i 35..." così Pedullà a Radio Bruno

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Radio Bruno: "Lo staff di Pioli deve firmare le ultime carte per la rescissione con l’Inter. Ci sarà da aspettare ancora una settimana abbondante. E’ sempre stato lui la prima scelta della Fiorentina. Su Bernardeschi ci sono 4 club: Chelsea, Manchester United, Juventus e Inter. La richiesta della Fiorentina è di 50 milioni, ma le proposte, al momento, partono da 35 mln più bonus” conclude Pedullà.