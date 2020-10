Pedullà precisa, oltre i 50 milioni per Chiesa ci sono anche 10 milioni di bonus per la Fiorentina facilmente raggiungibili

Questo quello che scrive sul proprio sito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà:

“Federico Chiesa alla Juve per i famosi 60 milioni. Già, perché vanno considerati i bonus (in linea di massima facilmente raggiungibili) che portano alla cifra da sempre pattuita tra il club bianconero e la Fiorentina.Riepilogando: 10 milioni per il prestito (2 subito, 8 la prossima estate), 40 per il riscatto nel 2022 più 10 milioni di bonus abbastanza semplici.

Il diritto in pratica è un obbligo, come sempre raccontato, perché tra le condizioni che devono verificarsi c’è anche che la Juve arrivi tra le prime quattro in Serie A (le altre sono che Chiesa giochi il 60 per cento delle gare con presenze di almeno 30 minuti e che nei due anni segni almeno 10 gol e serva 10 assist).

Nel 2022 la Fiorentina incasserà tutti i soldi, quindi la dilazione non sarà di tre anni (come avrebbe voluto la Juve) piuttosto di due. Ma la cosa che conta di più è che alla fine si sia trovata la totale quadratura, secondo un iter stabilito dallo scorso martedì.”

