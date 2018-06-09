Pedullà: "Pjaca sempre più vicino ai viola. Siamo ben oltre i semplici contatti. Smentite di rito"
Pedullà ha parlato dell'affare Pjaca durante la sua trasmissione a Sportitalia: “Per me il futuro di Marko Pjaca è a tinte viola, con percentuali e possibilità sempre più in rialzo. Siamo oltre i semp...
Pedullà ha parlato dell'affare Pjaca durante la sua trasmissione a Sportitalia: “Per me il futuro di Marko Pjaca è a tinte viola, con percentuali e possibilità sempre più in rialzo. Siamo oltre i semplici contatti, c’è già stata un’apertura, anche se capisco le smentite ufficiali. Il disegno è quello di andare fino in fondo con questo possibile tridente Chiesa, Simeone, Pjaca. Chiesa è intoccabile, malgrado ogni giorno, quasi ogni ora vengono fuori discorsi su una sua possibile cessione, che la Fiorentina non ha assolutamente programmato. Mentre la situazione di Pjaca è molto calda, così come quella di Meret“