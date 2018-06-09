Pedullà: "Pjaca sempre più vicino ai viola. Siamo ben oltre i semplici contatti. Smentite di rito"

Pedullà ha parlato dell'affare Pjaca durante la sua trasmissione a Sportitalia: “Per me il futuro di Marko Pjaca è a tinte viola, con percentuali e possibilità sempre più in rialzo. Siamo oltre i semp...

A cura di Redazione Labaroviola 09 giugno 2018 11:13

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