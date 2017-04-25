Pedullà: "Pioli resta il grande favorito per la panchina della Fiorentina. Dopo sabato dirigenza ancora più convinta"
Di Francesco in Pole? No, il favorito resta Stefano Pioli. Ecco perché la dirigenza viola vuole l'allenatore dell'Inter" cosi Alfredo Pedullà
Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:
"Di Francesco in vantaggio su Pioli per la panchina della Fiorentina? Non è detto, anzi, potrebbe essere il contrario. Nelle valutazioni viola Pioli viene considerato un allenatore con maggiori esperienze alle spalle, quindi prontissimo per raccogliere l’eredità di Paulo Sousa. E poi incide non poco il fatto di essere stato un calciatore viola e di essere molto apprezzato dalla gente. Barzellette metropolitane quelle recenti, ovvero che la netta sconfitta alla guida dell’Inter proprio a Firenze abbia ridimensionato le sue chance. Anzi, forse le ha rafforzate. Di Francesco chiaramente resta in corsa, ma bisognerà aspettare il vertice con Squinzi. E nel frattempo la Viola continuerà a lavorare su Pioli, a maggior ragione dopo aver memorizzato che la sua avventura in casa Inter potrebbe già essere ai titoli di coda. Previsti nuovi contatti."