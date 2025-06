Pedullà: “Pioli ha un accordo con la Fiorentina, da vedere cosa accadrà se lo chiamasse la FIGC. Farioli…”

Claudio Ranieri ha rifiutato la panchina della Nazionale e adesso la prima scelta per la Federazione Italiana è Stefano Pioli, che era ad un passo dalla Fiorentina, questa la situazione spiegata da Alfredo Pedullà:

“Pioli ha un accordo con la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà e come risponderà se lo chiamasse la FIGC da seconda scelta. Perché era chiaro che la prima scelta non fosse lui, malgrado dicessero il contrario. La Fiorentina ha mantenuto i contatti con Farioli, ma la prima scelta è Pioli, in attesa delle mosse di Gravina”